Makron: Neću dozvoliti nijednoj zemlji da nas hrani separatizmom

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da će obuzdati praksu drugih zemalja da šalju imame i učitelje u Francusku, kako bi zaustavio ono što je nazvao „separatizmom“.

On je u trenutku kad do lokalnih izbora ima još manje od mesec dana rekao da će postepeno okončati sistem po kojem Alžir, Maroko i Turska šalju imame u Francusku da propovedaju u džamijama i dodao da je o tome postigao sporazum sa tim zemljama, osim Turske. – Neću dozvoliti nijednoj zemlji da nas hrani separatizmom – poručio je juče Makron na konferenciji za novinare u gradu Miluz na istoku zemlje. On je rekao da je završetak islamskog konzularnog sistema izuzetno