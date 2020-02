Vučić u nedeljnoj šetnji sa Dodikom

Danas pre 1 sat | Piše: Fonet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se u Beogradu neformalno sastao sa srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.

Vučić je na Instagramu „budućnostsrbijeav“ objavio fotografiju šetnje sa Dodikom. „Sa prijateljem Miloradom Dodikom u razgovoru i opuštenoj nedeljnoj šetnji“, napisao je Vučić. Sa prijateljem Miloradom Dodikom u razgovoru i opuštenoj nedeljnoj šetnji. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 23, 2020 at 6:10am PST