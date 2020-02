U Hrvatskoj potvrđen drugi slučaj koronavirusa

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Hrvatskoj je zabeležen i drugi slučaj zaraze koronavirusom, potvrdio je ministar zdravstva Vili Beroš za Hrvatsku radio televiziju (HRT).On je rekao da je reč o bratu mladića koji se smatra nultim pacijentom u Hrvatskoj.

"To je bilo i očekivano, naime brat prvog pozitivnog bolesnika takođe je pozitivan, takođe ima lakšu kliničku sliku. Dobro je da je njegova devojka negativna, ona je zadržana i dalje na posmatranju, pa će se pratiti njeno stanje", rekao je ministar. O prvom slučaju zaraze koronavirusom juče je izvestio premijer Andrej Plenković rekavši da je zaraženi mladić boravio u Milanu od 19. do 21. februara. On se nalazi u karantinu u zagrebačkoj bolnici i ima blage simptome