Grenel: Isa Mustafa je hrabar lider

Specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog između Srbije i Kosova pohvalio je lidera Demokratskog saveza Kosova Isu Mustafu.

"Isa Mustafa je hrabar lider. Sutrašnje ukidanje taksi bio bi sjajan početak novog napretka koje bi išle brzo", napisao je Grenel na Tviteru. Dodao je da ekonomski razvoj ne može da ide na bolje dok se takse ne ukinu. Very good thread. @IsaMustafaKSis a courageous leader. Dropping the tariffs tomorrow would be a great beginning to much more progress - and it would move quickly. But economic development can’t move forward til the tariffs are dropped.