Sutra promenljivo oblačno i toplo vreme

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U većem delu Srbije sutra će biti promenljivo oblačno i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većini krajeva suvo i vetrovito, sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo će na severu u jutarnjim satima biti moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab do umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od četiri do 11, najviša dnevna od 15 do 21. I u Beogradu vreme će biti promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Veći deo dana biće suvo, s dužim periodima sunčanog vremena. Samo će ujutru uz više oblačnosti biti moguća