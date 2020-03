Er Srbija suspendovala letove iz Niša ka Italiji, iz Beograda redukovanja

N1 Info pre 1 sat | N1 Beograd

Er Srbija, imajući u vidu dalji razvoj situacije u Italiji u vezi sa pojavom koronavirusa, odlučila je da u narednom periodu dodatno reorganizuje saobraćaj prema ovoj zemlji i uskladi ga sa novim okolnostima, navodi se u saopštenju.

Er Srbija će, počev od danas, do kraja marta privremeno suspendovati saobraćaj na dvema linijama ka Italiji do kojih leti sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu - između Niša i Bolonje i između Niša i Rima. Kako se navodi u saopštenju, odluka je doneta uz saglasnost nadležnih organa, a putnicima koji su kupili karte za ove dve linije biće ponuđena besplatna zamena karata za iste destinacije u kasnijem terminu do kraja letnje sezone, besplatna zamena karata za druge