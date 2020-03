'Er Srbija' otkazala letove iz Niša za Italju, letovi iz Beograda redukovani

Slobodna Evropa pre 3 sata

Avio-kompanija "Er Srbija" objavila je da će od ponedeljka, 9. marta, do kraja meseca zbog epidemije korona virusa obustaviti letove na dve linije ka Italiji sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu.

To su linije između Niša i Bolonje i Niša i Rima. Uz to će letovi iz Beograda za Italiju biti redukovani. Tako će s beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" biti otkazani letovi do Venecije 11, 25. i 30. marta i 6. i 27. aprila, zatim do Milana 12, 16, 17, 19, 24. i 26. marta, kao i svi letovi utorkom tokom aprila, izuzev 14. aprila, a i svi letovi četvrtkom tokom aprila, izuzev 9. aprila. Otkazani su i letovi do Tel Aviva 12. i 20. marta. "Er Srbija" nastaviće da