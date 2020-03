Pucnjava u Parizu: Rafali u džamiji, najmanje jedna osoba teško ranjena

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Najmanje jedna osoba je teško povređena kada je naoružani muškarac sa kacigom na glavi otvorio večeras vatru u dvorištu džamije u Parizu

Najmanje jedna osoba je teško povređena kada je naoružani muškarac sa kacigom na glavi otvorio večeras vatru u dvorištu džamije u Parizu, javila je francuska televizija BFM. U izveštaju se navodi da je napadač ušao u unutrašnje dvorište džamije u pariskom 19. okrugu i pucao na drugu osobu. At least one injured after man opens fire in mosque in Paris pic.twitter.com/uh5o9nj6zr— Sami AL-ANSI (@SamiALANSI) March 8, 2020 Kako navodi BFM, napadač je pobegao na skuteru u