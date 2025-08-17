(Foto) na Trampov zahtev: Više stotina pripadnika Nacionalne garde biće razmešteno u okrugu Kolumbija

Guverner američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi razmestiće 300 do 400 pripadnika Nacionalne garde u okrug Kolumbija na zahtev predsednika Donalda Trampa, saopšteno je iz kancelarije guvernera.

Kako se navodi, raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde "pokazuje posvećenost javnoj bezbednosti i regionalnoj saradnji" i uključiće slanje opreme i posebnu obuku, preneo je Rojters. Portparol guvernera Morisija, Dru Galang, izjavio je da je državna Nacionalna garda dobila u petak uveče naređenje da pošalje opremu i ljudstvo u okrug Kolumbija, kao i da radi na organizovanju raspoređivanja snaga. Ranije ove sedmice, Tramp je kazao da razmešta na stotine