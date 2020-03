Putin: Rusija je spremna da se suprotstavi svakom agresoru

N1 Info pre 2 sata | Srna

Rusija je spremna da odgovori svakom agresoru koji bi se usudio da ponovi napad nacističke Nemačke na Sovjetski Savez, rekao je predsednik Vladimir Putin u intervjuu agenciji Tas.

Komentarišući popularnu rusku parolu "Možemo to ponoviti", Putin je dodao još jednu poznatu frazu: "Ko krene na nas mačem, od mača će stradati". "Sovjetski Savez je bio izložen strašnom, užasnom, neoprostivom napadu od strane nacističke Nemačke. Izgubili smo 27 miliona ljudi. Nijedna druga zemlja u svetu nije pretrpela tako veliki gubitak. Dakle, ako se neko usudi da pokuša ponovo nešto slično, `mi to možemo ponoviti", rekao je Putin. On je osudio kao "potpuno