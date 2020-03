SNS, SzS, PSG, SPS i drugi otkazali predizborne skupove zbog virusa korona

Radio 021 pre 35 minuta | 021.rs

Pojedine stranke privremeno su otkazale predizborne skupove zbog širenja virusa korona.

Srpska napredna stranka otkazala je sve predizborne skupove do 1. aprila, kako bi se izbeglo širenje virusa korona. Predsednik SNS Aleksandar Vučić odlučio je da naprednjaci ne održavaju predizborne skupove do kraja meseca iz preventivnih razloga, kako bi se izbeglo eventualno širenje virusa. Savez za Srbiju je saopštio da su sve političke organizacije koje čine srpsku opoziciju donele odluku da do daljeg otkažu sve skupove planirane u kampanji bojkota počevši od