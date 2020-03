Portugalija zabranjuje iskrcavanje kruzera

Blic pre 6 minuta | Tanjug

Portugalska vlada donela je odluku o zatvaranju svih škola u zemlji od ponedeljka zbog suzbijanja korona virusa i to do 9. aprila kada će biti izneta nova procena situacije, saopštio je večeras premijer Antonio Kosta. On je u televizijskom obraćanju takođe rekao da kruzerima neće biti dozvoljeno iskrcavanje putnika osim ako oni ne žive u Portugaliji, prenosi Rojters. Noćni klubovi takođe će biti zatvoreni, a biće uvedena brojčana ograničenja i za posete restoranima