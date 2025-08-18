Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

VAŠINGTON - Nemački kancelar Fridrih Merc prisustvovaće danas sastanku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i drugih evropskih lidera u Vašingtonu sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o Ukrajini, saopštila je nemačka vlada.

"Razgovori će se, između ostalog, baviti pitanjima bezbednosnih garancija, teritorijalnim pitanjima i nastavkom podrške Ukrajini u odbrani od ruske agresije. To uključuje i održavanje pritiska kroz sankcije", navela je nemačka vlada, prenosi Rojters. I predsednik Francuske Emanuel Makron će otputovati u Vašington sa Zelenskim i drugim evropskim liderima, saopštila je Kancelarija francuskog predsednika. "Lideri će nastaviti sa koordinacionim radom između Evropljana