Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug
Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

VAŠINGTON - Nemački kancelar Fridrih Merc prisustvovaće danas sastanku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i drugih evropskih lidera u Vašingtonu sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o Ukrajini, saopštila je nemačka vlada.

"Razgovori će se, između ostalog, baviti pitanjima bezbednosnih garancija, teritorijalnim pitanjima i nastavkom podrške Ukrajini u odbrani od ruske agresije. To uključuje i održavanje pritiska kroz sankcije", navela je nemačka vlada, prenosi Rojters. I predsednik Francuske Emanuel Makron će otputovati u Vašington sa Zelenskim i drugim evropskim liderima, saopštila je Kancelarija francuskog predsednika. "Lideri će nastaviti sa koordinacionim radom između Evropljana
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

U Izraelu tečno govore MAGA jezik

U Izraelu tečno govore MAGA jezik

Radar pre 2 sata
Veliki broj šaheda poleteo ka tri oblasti u Ukrajini: Čuju se eksplozije, u Kijevu vazdušna uzbuna: Poginuo dečak (15)

Veliki broj šaheda poleteo ka tri oblasti u Ukrajini: Čuju se eksplozije, u Kijevu vazdušna uzbuna: Poginuo dečak (15)

Blic pre 2 sata
Rusija noćas napada Ukrajinu dronovima i raketama, ima povređenih!

Rusija noćas napada Ukrajinu dronovima i raketama, ima povređenih!

Dnevnik pre 2 sata
Zelenski: Svi članovi Koalicije voljnih protiv nasilne promene državnih granica

Zelenski: Svi članovi Koalicije voljnih protiv nasilne promene državnih granica

Politika pre 2 sata
"Evropa to nije htela": Nemački političar šokirao nakon sastanka Trampa i Putina: Jedna stvar je nemoguća

"Evropa to nije htela": Nemački političar šokirao nakon sastanka Trampa i Putina: Jedna stvar je nemoguća

Blic pre 3 sata
Oglasili se evropski Lideri nakon sastanka sa Zelenskim: Ključan razgovor pred putovanje u Vašington, svi imaju jednu poruku

Oglasili se evropski Lideri nakon sastanka sa Zelenskim: Ključan razgovor pred putovanje u Vašington, svi imaju jednu poruku

Blic pre 4 sati
Makron kaže da Putin ne želi mir za Ukrajinu već kapitulaciju

Makron kaže da Putin ne želi mir za Ukrajinu već kapitulaciju

Danas pre 6 sati

Ključne reči

UkrajinaVašingtonRojtersNemačkaDonald TrampEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

RTV pre 11 minuta
Američki državni sekretar marko Rubio: "Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj sukob potpuni mirovni…

Američki državni sekretar marko Rubio: "Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj sukob potpuni mirovni sporazum"

Kurir pre 35 minuta
Preživeo rak, pa dobio na lutriji preko milion funti! Neverovatan snimak od kog zastaje dah! "Zezaš me?!?" (video)

Preživeo rak, pa dobio na lutriji preko milion funti! Neverovatan snimak od kog zastaje dah! "Zezaš me?!?" (video)

Kurir pre 31 minuta
U Izraelu tečno govore MAGA jezik

U Izraelu tečno govore MAGA jezik

Radar pre 2 sata
Temperature do 45 stepeni! Evropska zemlja na udaru ekstremnog toplotnog talasa, premijer angažovao vojsku: Zatvoreni…

Temperature do 45 stepeni! Evropska zemlja na udaru ekstremnog toplotnog talasa, premijer angažovao vojsku: Zatvoreni auto-putevi i pruge (foto)

Blic pre 2 sata