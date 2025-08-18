Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Radi se o mirovnoj operaciji čiji mandat isstiče krajem avgusta, a, priodično ga obnavlja Savet bezbednost UN da bi se nastavila.

Formirana je da nadgleda povlačenje izraelskih trupa iz južnog Libana posle izraelske invazije 1978. godine i njena misija je proširena posle jednomesečnog rata Izraela i militantne grupe Hezbolah 2006. godine. Te multinacionalne snage igrale su ;decenijama značajnu ulogu u nadgledanju bezbednosti na jugu Libana, uključujući rat Izraela i Hebzbolaha prošle godine, ali ih kritikuje obe strane i amerilki poslanici, od kojih su neki sada na istaknutim mestima u