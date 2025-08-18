Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Kurir pre 22 minuta  |  Beta
Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Radi se o mirovnoj operaciji čiji mandat isstiče krajem avgusta, a, priodično ga obnavlja Savet bezbednost UN da bi se nastavila.

Formirana je da nadgleda povlačenje izraelskih trupa iz južnog Libana posle izraelske invazije 1978. godine i njena misija je proširena posle jednomesečnog rata Izraela i militantne grupe Hezbolah 2006. godine. Te multinacionalne snage igrale su ;decenijama značajnu ulogu u nadgledanju bezbednosti na jugu Libana, uključujući rat Izraela i Hebzbolaha prošle godine, ali ih kritikuje obe strane i amerilki poslanici, od kojih su neki sada na istaknutim mestima u
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Blic pre 12 minuta
U Izraelu tečno govore MAGA jezik

U Izraelu tečno govore MAGA jezik

Radar pre 4 sati
Ubijeni dok su čekali hranu

Ubijeni dok su čekali hranu

Danas pre 9 sati
Počeli da pucaju u restoranu, krv na sve strane! Masovna pucnjava u Americi: Troje ljudi ubijeno, ima ranjenih

Počeli da pucaju u restoranu, krv na sve strane! Masovna pucnjava u Americi: Troje ljudi ubijeno, ima ranjenih

Blic pre 1 dan
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje sedam Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje sedam Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

Euronews pre 1 dan
Demonstranti u Izraelu traže kraj rata u Gazi i oslobađanje talaca

Demonstranti u Izraelu traže kraj rata u Gazi i oslobađanje talaca

Slobodna Evropa pre 1 dan
Izrael bombardovao energetsko postrojenje u Jemenu

Izrael bombardovao energetsko postrojenje u Jemenu

Slobodna Evropa pre 1 dan

Ključne reči

UNLibanIzraelBliski IstokHezbolahSavet bezbednosti UNSavet bezbednostisadunifil

Svet, najnovije vesti »

Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Blic pre 12 minuta
Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Kurir pre 22 minuta
Zastrašujući požari u Turskoj: Stotine ljudi evakuisano u provinciji Čanakale

Zastrašujući požari u Turskoj: Stotine ljudi evakuisano u provinciji Čanakale

Kurir pre 1 sat
Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

RTV pre 1 sat
Preživeo rak, pa dobio na lutriji preko milion funti! Neverovatan snimak od kog zastaje dah! "Zezaš me?!?" (video)

Preživeo rak, pa dobio na lutriji preko milion funti! Neverovatan snimak od kog zastaje dah! "Zezaš me?!?" (video)

Kurir pre 2 sata