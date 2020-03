Vučić se obratio građanima: Poštujte preporuke države, moramo da pobedimo, a to možemo samo ujedinjeni (foto)

Pravda pre 55 minuta | Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima i zamolio da se poštuju uputstva.

On se oglasio na Instagram nalogu. - Molim građane da poštuju uputstva i preporuke države, posebno molim naše starije da ostanu u svojim domovima. Moramo da pobedimo, a to možemo samo ujedinjeni - napisao je predsednik. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic) on Mar 16, 2020 at 2:55am PDT Podsetimo, Vučić je sinoć proglasio u 20 sati vanredno stanje na teritoriji cele Srbije povodom situacije sa koronavirusom i istakao da odluka