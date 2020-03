Najava iz "Toplifikacije": U ponedeljak deo Požarevca bez grejanja

Večernje novosti pre 12 minuta | Novosti Online / D.N.

Bez grejanja od 9 do 15 sati ostaće objekti koji se nalaze na području od centra grada do izlaska u pravcu Beograda

POŽAREVAC - Zbog planirane intervencije na primarnom cevovodu u Ulici Lole Ribara u centru Požarevca, u ponedeljak, 16. marta, u delu grada doći će do prekida u isporuci toplotne energije od 9 do 15 sati. Iz JP "Toplifikacija" saopštili su da će bez grejanja u tom periodu ostati objekti koji se nalaze na području od centra grada do izlaska u pravcu Beograda. U ostalim delovima grada isporuka toplotne energije obavljaće se neometano.