Tači potpisao ukaz o uvođenju vanrednog stanja

N1 Info pre 2 sata | Beta

Predsednik Kosova Hašim Tači objavio je da je potpisao ukaz o proglašavanju vanrednog stanja na celoj teritoriji Kosova zbog koronavirusa. Da bi bio važeći, ovaj ukaz treba da potvrdi skupština Kosova dvotrećinskom većinom.

Based on my constitutional duties as President, after tonight’s meeting w/ the Security Council of Kosovo, I signed a decree to declare the State of Emergency amid the situation created by the #COVID19outbreak. I call on the Parliament to get united & to ratify it. pic.twitter.com/yrXZgWXMQT "Na osnovu mojih ustavnih ovlašćenja kao predsednik posle sinoćnjeg sastanka Saveta bezbednosti Kosova potpisao sam ukaz o proglašavanju vanrednog stanja posle situacije koja