Vanredno stanje u Severnoj Makedoniji

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski proglasio je večeras vanredno stanje na celoj teritoriji svoje države u trajanju od 30 dana.

U televizijskom obraćanju on je rekao da je tu odluku doneo radi zaštite i borbe sa posledicama širenja virisa kovid-19 i da sadašnja tehnička vlada ima povećane nadležnosti. Pendarovski je rekao da će morati da budo odloženi vanredni parlamentarni izbori, zakazani za 12. april. Ponovo će biti zakazani tek kad budu stvoreni uslovi za fer i demokratsko izjašnjavanje građana, rekao je on. "To što prvi put od proglašenje nezavisnosti proglašavamo vanredno stanje,