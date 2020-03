Sud odredio pritvor zbog prodaje zaštitnih maski preko intereneta

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor od 30 dana za D.P. dok je I.B. zabranio da napusti stan, uz primenu elektronskog nadzora, zbog nedozovljene trgovine, odnosno prodaje zaštitnih maski preko internet sajta po značajno uvećanoj ceni.

Kako se navodi u saopštenju, za I.B. je takođe određena mera zabrane korišćenja interneta. Zabrana napustanja stana može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, odnosno do upućivanje na izdržavanje krivične sankcije, s tim što će sud svaka tri meseca ispitati da li je i dalje opravdana primena te mere. I.B. je upozorena da ukoliko prekrši tu zabranu protiv nje može biti određen i pritvor.