Fabrici: Nije tačno da je Srbiji onemogućeno da kupuje opremu u EU

Evropska unija je već aktivirala razne postojeće mehanizme da pomogne Srbiji, izjavio je šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

On kaže da Brisel već traži načine da Srbiji pomogne kao što je to činio i u svim ranijim kriznim situacijama. "Štaviše, Srbija je epidemiju dočekala spremnija nego mnoge zemlje baš zahvajući pomoći Unije. Donacijama je oobnovljeno 20 kliničkih centara, Institut za virusologiju "Torlak", kupljena je oprema Infektivnoj klinici, a u 122 vozila Hitne pomoći od 250 koliko ih je donirala Unija, postoje danas tako dragoceni respiratori", rekao je Fabrici za RTS. On