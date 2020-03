Na Kosovu još četiri slučaja korona virusa, ukupno 28

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Na Kosovu su otkrivene još četiri zaražene osobe korona virusom, čime je ukupan broj inficiranih povećan na 28, saopštio je Nacionalni institut javnog zdravlja Kosova.

Od tog broja jedan slučaj je 38 godišnja ženska osoba koja je došla iz Nemačke i ima prebivalište u selu Bibaj u opštini Uroševac. Tri druga pozitivna slučaju su kontakti ranije zaraženih korona virusom, i to žene starosti 50 i 29 godina iz Prištine, dok je treći u Đakovici, star 40 godina. U saopštenju se kaže da su identifikovani svi kontakti do sada obolelih od kovid-19. "Od 8. februara 2020. do 21. marta 2020, u laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju NIJZ