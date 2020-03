Avion Er Srbije otišao po „zarobljene“ na aerodromu u Parizu

Jugmedia pre 4 sata | D. Marinković

Aviokompanija Er Srbija objavila je na svom Twitter nalogu da je poslala avion po državljane Srbije, koji su zarobljeni na aerodromu u Parizu.

Uz fotografiju na kojoj se nalazi posada sa zaštitnim maskama i rukvicama, piše: „Još jedan let – krećemo kako bismo vratili naše građane iz Pariza“. And another flight – we’re taking off to bring back our citizens from Paris. #weareairserbia #supportingserbia #wearetogetherwithyou pic.twitter.com/liowTYXKlY — Air Serbia (@airserbia) March 23, 2020 Grupa od stotinak Srba, među kojima je desetak Leskovčana i Vranjanaca, bila je zarobljena četiri dana na aerodromu