Oblačno sa snegom, temperatura do 4 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

Danas će u Srbiji biti oblačno, mestimično sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Posle podne postepeno slabljenje i kratkotrajni prestanak snega. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, istočni, jugoistočni, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna od 0 do 4 stepena Naredna dva dana umereno do potpuno oblačno, u četvrtak ponegde sa snegom koji će u nižim predelima prelaziti u kišu i susnežicu. Više padavina očekuje se u južnim i istočnim krajevima. U petak na severu suvo, u ostalim krajevima sa