Uživo korona u Srbiji: 384 zaražena, 81 novi slučaj! Smeštaj na Sajmu biće lepši, evo ko će ići tamo pola zaraženih u BG

Kurir pre 2 sata

Sada se pripremaju kapaciteti za 2.000 ljudi na Beogradskom sajmu, ali možemo da proširimo za 6.000, a u najcrnjem slučaju i za 10.000 ljudi. Sve zavisi od kliničkog stanja, rekao je epidemiolog Kon

SRBIJA - U Srbiji je danas do 15 sati registrovan još 81 slučaj pozitivnih na korona virus što je ukupno 384 POTVRĐENA SLUČAJA. U Republici Srbiji su do 15 časova 25. marta 2020. godine registrovana ukupno 384 potvrđena slučaja COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova, 25. marta 2020. godine testirani su uzorci 245 osoba od kojih je 81 pozitivno i 164 negativno na novi korona virus. Do 15 časova 24. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji