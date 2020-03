Si Đinping poziva Trampa da se ujedine u borbi protiv koronavirusa (FOTO)

Vesti online pre 1 sat | Sputnjik

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom s kineskim liderom Si Đinpingom o situaciji u svetu u svetlu širenja virusa korona, navodeći da će Amerika tesno sarađivati s Kinom jer ona ima značajno iskustvo u borbi protiv te bolesti.

„Samo što sam razgovarao s predsednikom Kine. Razgovor je bio dobar. Podrobno smo razmotrili situaciju u vezi s virusom koji razara značajan deo planete. Kina je prošla mnogo toga i u velikoj meri je prodrla u suštinu virusa. Tesno sarađujemo s Kinom. Veliko poštovanje“, napisao je Tramp na Tviteru. Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been