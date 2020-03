U Bosni i Hercegovini ukupno 358 zaraženih virusom korona

Radio 021 pre 34 minuta | FoNet

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar izjavio je danas na konferenciji za novinare Federalnog štaba civilne zaštite da je u protekla 24 sata testirana 201 osoba, od čega je korona virus potvrđen kod 29, a najviše ih je iz Tuzlanskog kantona.

On je rekao da je do danas u Federaciji BIH testirano 1.056 osoba, 55,3 odsto muškaraca i 44,7 odsto žena. Kako je naveo Pehar, 66,1 odsto zaraženih su osobe između 24 i 64 godine, a više od 25,5 odsto su stariji od 65 godine. Naveo je da je 8,2 odsto obolelih do 24 godine, prenosi Klix. "Iz ovih podataka možemo zaključiti da smo ostvarili jedan od zacrtanih ciljeva. Nije nam se veliki procenat zaraženih pojavio kod osoba starijih od 65 godina", rekao je Pehar.