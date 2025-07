Upis učenika u srednje škole danas i sutra, u prvom krugu raspoređeno 57.628 budućih srednjoškolaca

BEOGRAD - Upis učenika u srednje škole obavljaće se danas i sutra, a u prvom krugu raspoređeno je 57.628 učenika, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Upis će se obavljati na dva načina: elektronskim putem preko portala "Moja srednja škola", od danas u 8 časova do sutra do 15 časova i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) danas i sutra od 8 do 15 časova. U prvom krugu raspoređeno je 57.628 učenika, a u jednu od prve tri želje raspoređeno je 83,63 odsto učenika, što je dobar rezultat, jer su učenici i njihovi roditelji ili drugi zakonski zastupnici dobro sagledali uspeh