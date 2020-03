Kon: Usporovanje da ne zavara, zabrana 24 sata smislena ako dođe do skoka

Glas Amerike pre 2 sata

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je u utorak ujutro da je, umesto očekivanog naglog rasta, Srbija imala opadanje broja obolelih od korona virusa, ali da to ne treba da zavara i da će se u narednih pet do sedam dana videti da li je reč o ozbiljnom padu, što će pokazati masovnije testiranje. "Mi za sada nemamo tako lošu situaciju u ukupno gledano vrlo nepovoljnoj situaciji", istakao je Kon u razgovoru za televiziju N1. On je rekao da je ono što se