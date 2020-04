Priveden muškarac (34) zbog širenja lažne vesti o policijskom času od 24 sata

Sputnik pre 1 sat

Priveden je muškarac V. P. (34) iz Beograda zbog osnovane sumnje da je širio paniku tako što je na društvenim mrežama objavio lažnu vest o uvođenju 24-časovnog policijskog časa u Srbiji.

On je priveden u svojstvu građanina i trebalo i da bude saslušan, kako bi se utvrdile sve okolnosti u vezi sa objavom na Tviteru da će večeras biti uveden policijski čas od 24 sata On, za sada, biti saslušan u svojstvu građanina i biće prikupljeni svi dokazi o ovoj lažnoj objavi koja je uznemirila građane Srbije. Za širenje panike predviđena je kazna od 6 meseci do pet godina.