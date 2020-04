Zanatlije, ugostitelji, prevoznici: Za skoro 70.000 radnika koji ne idu na posao minimalac od 260 evra

Blic pre 1 sat | Milkica Milojević

Za skoro 70.000 radnika, koji su prestali da obavljaju delatnost, zbog mera Republičkog štaba za vanredne situacije za sprečavanje širenja korone, ići ćemo na to da im za april iz sredstava budžeta isplatimo minimalne plate od 520 KM plus poreze i doprinose – rekao je premijer Srpske Radovan Višković za RTRS. On je pojasnio da se to odnosi na branše koje su najviše pogođene merama, kao što su zanati, ugostiteljstvo i prevoz putnika, te da će za isplate minimalaca,