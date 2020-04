Univerexport: Kupovina za starije od 65 pomerena za subotu, nedelja neradna

Moj Novi Sad pre 1 sat

Sve prodavnice Grupe Univerexport (Univerexport i Trgopromet) u subotu i nedelju prilagođavaju svoje radno vreme novim merama Vlade, saopšteno je iz te kompanije.

Nedelja je za sve prodavnice neradni dan, dok je kupovina za građane starije od 65 godina sa nedelje ujutru pomerena na subotu ujutru, od 4 do 7 časova. Za one radnje koje su namenjene kupovini za potrošače iznad 65 godina, radno vreme u subotu za sve ostale potrošače počinje u 8 časova, zbog neophodne i obavezne dezinfekcije radnji koja se vrši od 7 do 8 časova. Ulazak licima mlađim od 65 godina u prodavnice je zabranjen do 8 časova ujutru. Subotnji radni dan se