Novi spisak prodavnica za starije - evo gde da idete u subotu

Vlada Srbije saopštila je večeras da je ažuriran spisak maloprodajnih objekata trgovinskih lanaca koji će subotom od 04 do 07 časova biti otvoreni za snabdevanje sugrađana starijih od 65 godina godina. Kako je ranije danas utvrdio krizni štab za suzbijanje Kovida 19 građani stariji od 65 godina moći će da kupe namirnice u prodavnicama u subotu, umesto u nedelju, što je do sada bio slučaj. Prodavnice će za najstarije građane biti otvorene u subotu od 4 do 7 časova.