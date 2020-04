Novinari dobili fotografije KCV, Gojković poručio da zna ko su izvori

N1 Info pre 1 sat | Nataša Kovačev

Novinari koji su prisustvovali današnjoj konferenciji za medije pokrajinskog sekretara Zorana Gojkovića i predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića dobili su papir sa fotografijama tri klinike Kliničkog centra Vojvodine - Infektivne, Klinike za ortopediju i Klinike za abdominalnu hirurgiju, kao i fotografijama centralnog magacina koji je pun opreme. Gojković je time negirao navode teksta objavljenog na portalu Nova.rs i dodao da zna ko su bili izvori.

Izvor: N1 Gojković je time poručio novinarima da KCV nema problem sa nestašicom zaštitne opreme i da su zdravstvene ustanove spremne da se suoče sa koronavirusom. On je dodao da u centralni magacin svaka dva do tri dana stižu nove zalihe opreme, koja se dalje distribuira u druge zdravstvene ustanove, a da on svakog dana dobija podatke iz 82 ustanove u Vojvodini kakva je situacija sa opremom. Govoreći o navodima iznetim u tekstu o stanju u KCV, Gojković je potvrdio