Penzioneri će u kupovinu u subotu ujutru

Niške vesti pre 1 sat | Niške Vesti

Prodavnice će za građane starije od 65 godina biti otvorene u subotu od 4 do 7 časova ujutru.

Oni će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od 3 do 8 časova ujutru. Još jedan termin za šetanje kućih ljubimaca Vlasnici kućnih ljubimaca, osim svakog dana od 23,00 do 01,00, moći će svoje ljubimce da izvedu i u nedelju od 08,00 do 10,00 časova, piše RTS. Kućnog ljubimca može izvesti jedna osoba, najduže na 20 minuta, najdalje 200 metara od prijavljenog prebivalištva.