Vučić: Nadam se da ćemo da ukinemo vanredno stanje do kraja aprila, testiraću se kad lekari kažu

Beta pre 35 minuta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će Srbija biti u poziciji da do kraja meseca ukine vanredno stanje uvedeno zbog pandemije korona virusa.

"Jedva čekam. Što ne znači da nećemo imati dodatnih obaveza i da nećemo morati da se disciplinovano ponašamo. Ovo nije moja prognoza, ovo je moja nada", rekao je Vučić novinarima u Nišu.

On je rekao da se tome nada i zbog toga što bi sebe tko oslobodio obaveze da ne govori o svima koji su radili protiv svoje zemlje i dodao da tu ne misli samo svoje političke protivnike.

Predsednik Srbije je naveo da će se do 20. aprila prelomiti situacija u vezi sa korona virusom i da do tada građani treba da budu posebno disciplinovani.

Posle sastanka sa predstavnicima lokalne samouprave, Kliničkog centra Niš i drugih zdravstvenih institucija u Gradskoj kući u Nišu, Vučić je izjavio da će zbog broja pacijenata i Leskovačka bolnica i Veliki niški klinički centar, osim urgentnog centra biti pretvorene u COVID bolnice.

"Danas smo odredili dodatne objekte u Nišu u koje će biti smešteni pacijenti sa blažom slikom, jer je hala Čair puna", rekao je Vučić i dodao da će na kraju na raspolaganje biti stavljena i niška kasarna na Panteleju, hotel Nais i drugi hoteli.

Predsednik je rekao da se svakih sedam dana u Niš i druge gradove šalje medicinska oprema, da je preksinoć isporučeno pet, a jutros još četiri klinička respiratora tako da ih je u poslednjih mesec dana isporučeno 29, a doneto je i 20 neinvazivnih respiratora.

"Želeo sam da pokažem kolika je naša briga za Niš i jug Srbije i mislim da smo pokazali koliko može da uradi jedna mala zemlja u pripremi bolnica, privremenih bolnica, nabavci respiratora, i da pokažemo da smo taj posao uradili ne slabije od razvijenijih i većih zemalja", rekao je Vučić u Nišu.

Epidemiolog: U Srbiji se do kraja aprila može očekivati pad broja obolelih i umrlih od korone

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je danas da će do Uskrsa rasti broj obolelih i umrlih od korona virusa u Srbiji, a da se od kraja aprila može očekivati blagi pad tog broja.

"Nalazimo se u teškoj nedelji, ali će i sledeća biti takva. Sve do Vaskrsa (19. aprila) očekujemo da će rasti broj obolelih i nažalost umiranja, ali posle toga je epidemiološka prognoza da će početi da opada broj obolelih. I da ćemo od kraja aprila imati blagi pad, da bi ušli u maj, nadamo se sunčan i lep sa indeksom zračenja iznad tri, da se izborimo sa virusom", rekao je on.

Tiodorović je rekao da je sada neophodna gvozdena disciplina.

"Ono što građani mogu da pruže kao doprinos, jeste da se pridržavaju svih mera koje su predložili država i stručni organi. Jedini način je da se izborimo sa tim je da ovih 14 dana budemo disciplinovani i da shvatimo da ovo nije pitanje demokratije nego civilizacije", rekao je on.

Epidemiolog je dodao da je Srbija uspela da izbegne takozvani italijanski scenario, ali da ima "srpski scenario".

"Izbegli smo tu epidemiološku krivu. Ona je krenula uzlazno, ali ima tendenciju daleko blažu nego u velikim zemljama sa većim zdravstvenim sistemima nego mi. Sada je odlučujući trenutak da svi zajedno shvatimo da moramo da se ponašamo kao što traže struka i država. A odluke države nisu suprotne onome što je tražila struka. Za 45 godina mnogo toga sam prošao, ali nisam video ovakvu podršku države", rekao je on.

Testiranje kad lekari budu mislili da postoji šansa da je predsednik zaražen

Predsednik Srbije je izjavio i da će biti testiran na prisustvo korona virusa "onog sekunda" kada lekari sa kojima, kako je naveo, svakodnevno razgovara, budu mislili da postoji "bilo kakva" šansa da je zaražen posle oboljevanja njegovog starijeg sina Danila.

Vučić je kazao da je odmah posle prijema njegovog sina na lečenje u Infektivnu kliniku u Beogradu, razgovarao sa direktorom te zdravstvene ustanove o kontaktima koje je imao u prethodnom periodu.

"Posledice bi svakako bile teže od te izolacije u koju biste hteli da me smestite. Odgovoran sam i slušam lekare ali pustite me da sam brinem svoje brige. Iskreno sam sit onih koji brinu tuđe brige, kažite da je to zbog želje da politički budem izolovan kako bi korona pobedila u Srbiji, a ona nikog neće da pobedi pa ni mene", kazao je Vučić u Nišu gde su lokalnim bolnicama dostavljeni respiratori i druga medicinska oprema.

Dodao je da je video sina pošto je inficiran ali kako je rekao, "sa značajne udaljenosti".

On je kazao da je smatrao da je važno da obavesti građane da je njegov 22-godišnji sin inficiran virusom.

"Kad se ja nisam dobro osećao, nisam želeo nikog da obaveštavam, ali sam posle objava na društvenim mrežama o mom zdravstvenom stanju shvatio da je bolje da obavestim jednom rečenicom. Smatrao sam da je važno da obavestim ljude da je moj 22-godišnji sin zaražen i više ni reč nisam rekao. Nadam se da će dočekati da ide na Sajam, a posle toga kući", rekao je Vučić.

Upitan da li je bilo neophodno da tim povodom organizuje konferenciju za novinare, Vučić je rekao da je u trenutku koji je težak za državu ali i za njega lično, došao da kaže narodu da je sa njim.

"Samo u posednjih mesec dana obezbedio sam više respiratora nego što je Niš imao ukupno do pre dve godine", kazao je Vučić.

Predsednik Srbije odbacio je optužbe da njegove česte konferencije za novinare u vreme pandemije korona virusa ugrožavaju ljude i ocenio da ga za tako nešto optužuju politički protivnici koji bi želeli da on bude politički izolovan.

"Niko ovde nije ugrožen. Svi se nalaze odvojeni dva metra, i snimatelji takođe. Svi su zaštićeni i vi to znate dobro. Ne smeta vama to, smetnja je nešto drugo... I nemojte da brinete za mene jer znam da nikada i niste brinuli, nego ste želeli da ja budem politički izolovan", rekao je on.

Komentarišući kritike medija iz Hrvatske o načinu na koji se Srbija bori sa epidemijom korona virusa, Vučić je kazao da je to za njega pohvala jer, kako je ocenio, prvi put posle mnogo decenija Srbija ima suficit sa Hrvatskom, veći privredni rast i brže napreduje.

"Iako smo duplo veći od Hrvatske imamo manje otpuštenih tokom ove krize. Za sedam ili osam godina ćemo ih prestići posle toliko godina i da ne kažem vekova zaostatka. Mržnju razumem ali ne opravdavam, a ista je i kod dela tajkuna u Srbiji", kazao je Vučić.

(Beta, 04.10.2020)