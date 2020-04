Hapšenje mitropolita Amfilohija, za svega 15 minuta Milova policija ga je smestila u pritvor, kao i sveštenstvo (video)

Alo pre 2 sata | Alo/IN4S.net/V.M.

Arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, priveden je danas u Centar bezbednosti Podgorica.

On je na praznik Cveti održao službu u manastiru Zlatica u prestonici Crne Gore, da bi nakon iste bio priveden. - Mitropolit je u Centru bezbednosti Podgorica. Priveden je posle službe, za vreme koje je vladalo pravo opsadno stanje pred svetinjom. Uhapšeno je i nekoliko sveštenika iz hrama Hristovog vaskrsenja. Očigledno, počeo je sa primenom ''Zakon o slobodi veroispovesti'' - poručio je paroh Zlatko Tapušković. View this post on Instagram Bruka i sramota.