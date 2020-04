Od sutra sunčano i toplije

Radio 021 pre 2 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u sredu nakon vedrog i veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano i malo toplije, ali i dalje prohladno.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna dnevna 14°C. U četvrtak nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana dana sunčano i osetno toplije. Maksimalna temperatura biće oko 20°C. U petak i subotu sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak do 23°C, a u subotu do 24°C. U nedelju promenljivo oblačno, ali i dalje veoma toplo, maksimalna temepratura biće 24 stepena. Početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno i