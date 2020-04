Policijski čas od petka u 17 do utorka u 5 sati, uvodi se šetnja za penzionere

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Nove mere saopštio predsednik Srbije Zabrana kretanja zbog epidemije korona virusa trajaće od petka 17. aprila u 17 časova do utorka 21. aprila u 5 sati, potvrdio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Dnevniku RTS, Od juče do danas u Srbiji je registrovano 411 novoobolelih od korona virusa i još devet preminulih. Ukupno je u našoj zemlji 4.465 zaraženih i 94 smrtna slučaja. Prisustvo virusa Covid-19 do danas je potvrđeno kod 184 korisnika i 30 zaposlenih u 12 ustanova socijalne zaštite i domovima za

Ova odluka dolazi nakon stava struke, odnosno epidemiologa i lekara iz Kriznog štaba, da zabranu kretanja ne treba ukidati ni na Uskrs. On je najavio i da se traži način kako da penzioneri izađu napolje makar tri puta nedeljno. Prema njegovim rečima, oni će moći od sledeće nedelje najverovatnije da šetaju tri puta nedeljno, po pola sata, ali do 300 metara od svoje kuće. „U tri dana ćemo da izdvojimo osam sati za penzionere, ali tokom policijskog časa. Međutim, ne