U KC Kragujevac hospitalizovana 102 pacijenta zaražena Korona virusom, 15 izlečeno i isto toliko preminulo

InfoKG pre 1 sat | Branko Vukašinović

U kragujevačkom Kliničkom centru trenutno se leče 102 pacijenta pozitivna na Korona virus iz svih šest okruga koje pokriva ova zdravstvena ustanova, a od toga njih 13 je na respiratoru.

Iz ovdašnjeg Kliničkog centra je saopšteno da je do sada od virusa COVID-19 izlečeno 15 pacijenata, kao i da je isto toliko preminulo. Inače, na teritoriji grada Kragujevca virus COVID-19 registrovan je do sada kod 45 osoba. To je za jednu manje osobu u odnosu na jučerašnje podatke koje je objavio ovdašnji Institut za javno zdravlje, jer je došlo do previda u broju po gradovima i opštinama koje ova ustanova pokriva. Zapravo, Institut je saopštio da je juče potvrđen