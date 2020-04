Virus korona potvrđen kod sedam beba u Srbiji

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

U Srbiji je virus korona do sada potvrđen kod 7 beba, rekla je zamenica direktora Instituta Batut dr Darija Kisić Tepavčević. Ona je navela da su 3 bebe do sada otpuštene iz bolnice na kućno lečenje. - Ovaj virus ne poznaje uzrasne granice, kada u pitanju verovatnoća zaražavanje, tako da su i kod nas novorođenčad bila inficirana. Međutim, srećom, kao što je to do sada pokazano i u drugim populacijama, novorođenčad popravilu ili nema simptome ili se radi o blagim