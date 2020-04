Dr Kisić: Sedam beba zaraženo korona virusom, tri otpuštene iz bolnice

Blic pre 6 sati | J. A. , N. Ž. P.

U Srbiji imamo i slučajeve beba koja su zaražane korona virusom, a do sada je od početka epidemije virus registrovan kod ukupno sedam novorođenčadi. - Kod ukupno sedam beba je potvrđen virus, a tri bebe su otpuštne iz bolnice - izjavila je na današnjoj pres konferenciji Krizog štaba za borbu protiv korona viursa, koja se ovaj put održava u Nišu, dr Darija Kisić Tepavčević. Srećom, kako je dodala, kao što je to i do sada pokazano, novorođenčad po pravilu ili nemaju