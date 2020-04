RT Kragujevac pre 3 sata

Danas u 17 sati počeće najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do utorka u 5.00 ujutru. Građani stariji od 65 godina, odnosno 70 u seoskim sredinama, jutros od 4 do 7 sati obavili su kupovinu u više od 4.400 maloprodajnih objekata i radnji širom Srbije. Radnje će u Kragujevcu danas raditi do 16 sati, kako bi građani mogli da nabave namirnice za Uskršnje praznike. 20