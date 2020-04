U Kragujevcu veće gužve pred Uskrs

RT Kragujevac pre 1 sat

Građane Srbije za vikend i predstojeći praznik očekuje najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja u trajanju od 84 sata.

Danas su banke i pošte radile uobičajeno , dok su trgovinski lanci izašli u susret kupcima i radno vreme produžili do 16 časova. I pored primetno veće gužve Kragujevčani su poštovali sve propisane mere u cilju sprečavanja širenja Korona virusa i nosili zaštitne maske i rukavice držeći odstojanje od dva metra. Odlukom Vlade Republike Srbije potpuna zabrana kretanja u našoj zemlji traje od petka u 17 časova do utorka ujutru do 5 sati. U cilju sprečavanja daljeg