Dr Janković: Moramo i dalje rigorozno da se pridržavamo mera, jer prerano proglašena pobeda zove se poraz

Blic pre 3 sata | S. M. L.

"Nalazimo se u punom jeku epidemije korona virusa, u trenutku kada stvari mogu da krenu po dobru i postoje nagoveštaji da će krenuti, ali ako se opustimo i ako ne budemo i dalje sprovodili rigorozno protivepidemijske mere možemo da poništimo sve ono dobro što smo uradili", rekao je Dr Srđa Janković, imunolog iz Dečje klinike u Tiršovoj. On dodaje da se u stvari menja naš odnos prema virusu korona, tačnije da mi jačamo a on slabi. - Naravno, to je još početak. On je