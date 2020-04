Kon: Ukidanje zabrane kretanja vikendom zavisi od podataka u narednim danima

N1 Info pre 1 sat | FoNet TV Prva

Koronavirus u Srbiji usporava i to će u narednim danima pokazati i brojke, izjavio je vođa stručnog tima za borbu protiv pandemije epidemiolog Predrag Kon.

Govoreći o ukidanju zabrane kretanja vikendom, Kon je za televiziju Prva rekao da to zavisi od podataka koji se budu dobijali u narednim danima. "Čim se bude otvorio vikend, svi će istrčati napolje. Mi to sve znamo, jako je bitno da nivo virusa bude toliko nizak da to neće dovesti do njegovog novog buđenja i talasa", rekao je Kon. On je najavio da će videti da što pre moguće uvede normalizaciju života. "Ljudima je već sada svega preko glave i ja to razumem. Biće