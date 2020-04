Laboratorija u Vuhanu: Virus nije došao od nas

RTV pre 6 sati | Tanjug

PEKING - Zamenik direktora Instituta za virologiju u Vuhanu Juan Džiming odbacio je tvrdnje da je korona virus nastao u laboratoriji u tom gradu, ističući da je to "teorija zavere stvorena da bi zbunila ljudi".

On je u intervjuu državnoj televiziji CGTN odbacio i mogućnost da je novi virus stvorio čovek. "Jasno znamo koja vrsta istraživanja se sprovode u Institutu i kako se upravlja virusom i uzorcima. Nije moguće da je virus došao od nas", rekao je Juan. Istakao je da je siguran u to, jer laboratorija ima stroga pravila i propise, prenosi NBC njuz. On je rekao da razume da neki ljudi povezuju pandemiju sa njegovom laboratorijom, jer je smeštena u Vuhanu, ali je naglasio