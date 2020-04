Pravoslavni vernici proslavljaju Vaskrs - najveći hrišćanski praznik

RTV pre 34 minuta | FoNet

BEOGRAD - Vernici koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Vaskrs, najveći hrišćanski, crkveni, praznik kojim se proslavlja Isusov povratak u život — vaskrsenje, a po hrišćanskom verovanju, to se desilo trećeg dana posle njegove smrti.

Tim hrišćanskim praznikom se proslavlja radost zbog konačne pobede sina Božjeg nad smrću i progonstvom. Pripreme za Vaskrs se razlikuju od običaja do običaja i tradicionalno počinju na Veliki četvrtak, danom pričešća. Nastavljaju se Velikim petkom, na dan kada je Isus, koga vernici nazivaju Hristos, iz kuće prvosveštenika Kajafe odveden do rimskog prokuratora Pontija Pilata. On ga je osudio na raspeće na krstu. Isus je razapet i umro na Golgoti, brdu izvan