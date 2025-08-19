‘Gde smo ono stali’: Protesti u gradovima širom Srbije

Sukobi policije i demonstranata, zapaljena i demolirana sedišta vladajuće Srpske napredne stranke, suzavac, topovski udari i pucanj iz pištolja – to je slika sa gradskih ulica širom Srbije poslednjih sedam dana.

Studenti su i za ponedeljak uveče najavili nove proteste pod nazivom „Gde smo ono stali?“. Najavljeni su skupovi u Beogradu, ali i Požegi, Valjevu, Boru, Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu i Kragujevcu. Antivladini protesti traju više od devet meseci, a okidač je bio pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je nastradalo 16 ljudi. Studenti su stali na čelo protesta i blokiranjem fakulteta tražili ispunjenje zahteva, među kojima je krivična odgovornost za