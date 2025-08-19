‘Gde smo ono stali’: Protesti u gradovima širom Srbije

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
‘Gde smo ono stali’: Protesti u gradovima širom Srbije

Sukobi policije i demonstranata, zapaljena i demolirana sedišta vladajuće Srpske napredne stranke, suzavac, topovski udari i pucanj iz pištolja – to je slika sa gradskih ulica širom Srbije poslednjih sedam dana.

Studenti su i za ponedeljak uveče najavili nove proteste pod nazivom „Gde smo ono stali?“. Najavljeni su skupovi u Beogradu, ali i Požegi, Valjevu, Boru, Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu i Kragujevcu. Antivladini protesti traju više od devet meseci, a okidač je bio pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je nastradalo 16 ljudi. Studenti su stali na čelo protesta i blokiranjem fakulteta tražili ispunjenje zahteva, među kojima je krivična odgovornost za
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

'Gde smo ono stali': Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

'Gde smo ono stali': Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

BBC News pre 6 minuta
‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

Južne vesti pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BorNovi SadZrenjaninSrpska napredna strankaIvanjicaValjevoKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Park iz doba Đuke

Park iz doba Đuke

Radar pre 21 minuta
Snimci za „srpski Nirnberg“

Snimci za „srpski Nirnberg“

Radar pre 21 minuta
'Gde smo ono stali': Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

'Gde smo ono stali': Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

BBC News pre 6 minuta
UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protest „Gde smo ono stali?“: Novopazarci blokirali magistralu ka Crnoj Gori, žandarmerija potisnula…

UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protest „Gde smo ono stali?“: Novopazarci blokirali magistralu ka Crnoj Gori, žandarmerija potisnula građane iz Cvijićeve nakon razbijanja prostorija SNS

Danas pre 26 minuta
Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se ne dozvoljava da ga vidi

Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se ne dozvoljava da ga vidi

Danas pre 26 minuta