„Svi smo mi Nikolina“ – večeras novi protest u Nišu

Južne vesti pre 5 sati  |  Ljubica Jocić
Ispred Osnovnog suda večeras u 19:30 biće održan protest podrške pod nazivom „Svi smo mi Nikolina“, a okupljeni će se uputiti do Policijske ispostave Medijana, najavili su studenti u blokadi niških fakulteta.

Studentkinja Nikolina Sinđelić jedna je od privedenih osoba koje su bile odvedene u zgradu Vlade Republike Srbije. Tada je bila izložena grubom fizičkom i verbalnom nasilju. Službeno lice Marko Kričak, komandant JZO, udarao joj je glavu o zid, vređao je i govorio da će je silovati tu pred svima. Na takvo ponašanje ne smemo i ne možemo da ćutimo. Svako ćutanje značilo bi prećutno odobravanje brutalnosti i nasilja od strane onih koji su dužni da štite građane, a ne
