Tenzije u Vranju: Spremaju se protesti, a naprednjaci pripremaju kontramiting

Tenzije u Vranju: Spremaju se protesti, a naprednjaci pripremaju kontramiting

Neformalna grupa „Mladi s juga“ najavila je protest u Vranju koji će biti održan od 19 časova i 30 minuta, s druge strane prema informacijama narodnog poslanika Petrović, Gradski odbor SNS-a u Vranju planira kontramiting koji je zakazan za 18 časova i 30 minuta.

Prema dosadašnjim informacijama, predstavnici Gradskog odbora SNS-a računaju na više do 1.500 članova svoje stranke koji će se pridružiti na kontramitingu koji će biti organizovan u Vranju, prenose Info Vranjske. Za sada, niko iz Gradskog odbora se nije oglasio povodom (kontra)mitinga koji će biti organizovan u sredu od 18 časova i 30 minuta. Prema saznanjima portala InfoVranjske.rs skupu naprednjaka prisustvovaće i Dragan Stevanović Boske. Podsećamo, ovo nije prvi
